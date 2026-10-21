Angélica declara apoio a Lula: ‘Quero viver num país onde as pessoas se respeitem’

Apresentadora disse que estava em silêncio porque teve medo dos ataques e julgamentos

A apresentadora Angélica declarou apoio ao candidato à reeleição da Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (21). Ela afirmou não ser petista, mas que quer viver em um país onde as pessoas se respeitem.

“Não sou petista. Não me considero nem de esquerda nem de direita, mas eu quero viver em um país onde as pessoas se escutem e se respeitem e cuidem umas das outras”, disse a apresentadora em vídeo.

Angélica afirmou ainda que estava em silêncio pelo medo dos ataques e julgamentos, mas que a coragem não deixou que a angústia a paralisasse e a impedisse de falar sobre o que ela acredita.

Manifestação ocorre um dia depois da mãe do apresentador Luciano Huck, marido de Angélica, também declarar voto em Lula. A professora e arquiteta Marta Dora Grostein afirmou que sua escolha é uma forma de apoiar o filho Fernando Grostein Andrade, cineasta que deixou o Brasil após receber ameaças homofóbicas.