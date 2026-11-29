O que aconteceu com o irmão de Fábio Assunção, que morreu na última quarta

Fernando Assunção Pinto, irmão do ator Fabio Assunção, morreu na quarta-feira (25), aos 52 anos. De acordo com o relato publicado pelo artista no sábado (28), a morte aconteceu de forma tranquila, enquanto Fernando dormia após o almoço.

Segundo Fabio Assunção, o irmão não sentiu dor nem precisou pedir socorro. Ele contou que Fernando deitou-se, ligou a televisão e morreu “como um suspiro silencioso e suave. Em paz”. A causa oficial da morte não foi divulgada no texto.

Na publicação, o ator também comentou sobre a relação entre os dois e o contexto familiar recente. Eles haviam se reaproximado há cerca de cinco meses, após a morte do pai, Ivo Assunção Pinto — ocasião em que Fabio recordou ter passado dias ao lado do irmão.

Ao falar sobre o luto e a perda, Fabio escreveu: “Eu senti muito a partida dele. Quarta, fiquei destruído, ainda que de certa forma eu pense compreender a morte”. Ele também destacou a convivência ao longo da vida (“Deixo aqui minha gratidão pelos 19 anos que vivemos juntos”) e acrescentou: “Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos”.

Para o ator, o processo de luto passa por “realocar um relacionamento no sentido oposto dos encontros amorosos; filtrar as boas lembranças e deixar ir em paz, com dignidade, reverência e gratidão”.