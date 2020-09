Anitta faz performance de ‘Me Gusta’ no programa de Jimmy Fallon; veja

Cantora fez a primeira apresentação de feat com Cardi B e Myke Towers na noite de quarta-feira (23)

Reprodução/Instagram/anitta Anitta performou 'Me Gusta' com dançarinas em local próximo ao Cristo Redentor, no Rio de Janeiro



Anitta apresentou pela primeira vez “Me Gusta“, sua canção mais recente em parceria com os rappers Cardi B e Myke Towers, no “The Tonight Show”, de Jimmy Fallon, na noite de quarta-feira (23). A funkeira apostou num look de oncinha para ela e suas dançarinas, que coreografaram próximo ao Cristo Redentor, no Rio. Em telão, Cardi B e Towers apareceram em gravação para cantar suas respectivas partes na música. “Me Gusta” foi lançada na semana passada e Anitta mira nas paradas musicais internacionais com a canção, que já soma mais de 21 milhões de visualizações no YouTube.

Veja a apresentação de Anitta: