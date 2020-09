Google altera significados de ‘patroa’ e ‘mulher-solteira’ após polêmica com cantoras

Luísa Sonza e Anitta se indignaram com significado de palavras em buscador e plataforma anunciou mudanças nesta quinta-feira (17)

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza ficou chocada ao descobrir o significado de 'mulher solteira' no Google



O Google alterou os significados das palavras “patroa” e “mulher-solteira“, após polêmicas com Anitta e Luísa Sonza, respectivamente. Na semana passada, as cantoras se indignaram com os resultados ao buscarem pelos termos na plataforma de busca. Anitta expôs que “patroa” estava definido como “mulher do patrão” ou “dona de casa”, enquanto “patrão” era “proprietário ou chefe de um estabelecimento privado comercial”. Agora, o Google atualizou o termo colocando a mesma definição de “patrão” no feminino. Já “mulher-solteira”, conforme divulgado por Sonza, era definido como “prostituta, meretriz“.

“Trabalhamos com conteúdo licenciado de dicionários parceiros para ajudar nossos usuários a encontrar de forma fácil informações sobre palavras na Busca. Não editamos nem removemos as definições fornecidas pelos nossos parceiros que são os especialistas em idiomas. No caso dos significados das palavras ‘patroa’ e ‘mulher-solteira’, a Oxford Languages, nossa parceira que trabalha com uma das editoras mais tradicionais de dicionários do Brasil, determinou que ambas definições não refletem mais o uso moderno da língua portuguesa falada pelos brasileiros e não são usadas o suficiente para para serem incluídas nos resultados de significados. As definições foram atualizadas pela Oxford Languages e as mudanças já estão refletidas nos resultados de dicionário exibidos na Busca”, informou o Google em comunicado à imprensa.