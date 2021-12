Anitta oferece Prêmio Multishow a Gloria Groove, mas cantora recusa e explica motivo

Dona do hit ‘A Queda’ agradeceu a poderosa e disse que sabe das suas boas intenções, porém seu sonho é ganhar o próprio prêmio sabendo que ele é fruto da sua dedicação

A cantora Anitta venceu o Prêmio Multishow 2021 em duas categorias, Música do Ano e Clipe TVZ do Ano, ambos por Girl From Rio. Nesta quinta-feira, 9, a poderosa surpreendeu os seguidores ao perguntar se poderia dar um dos prêmios a cantora Gloria Groove. “Como estou com dois prêmios, gostaria de perguntar para os meus fãs (que são os responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam mandar um para a Gloria Groove. Ela está parando o pop brasileiro e merece muito reconhecimento”, escreveu no Twitter. Gloria, no entanto, recusou o prêmio e explicou o motivo.

“Poxa, Anitta, sei que você diz isso por acreditar na minha arte e reconhecer minha trajetória. Obrigada. O real valor das coisas não está naquilo que o sistema impõe e, sim, na confiança de que sua arte é tão plural que pode sim cativar o público e quebrar qualquer imposição de mercado. Por mais lindo que seja seu gesto, eu sonho mesmo é com o dia que vou segurar o meu próprio prêmio nas mãos, sendo ele o fruto da minha própria dedicação”, afirmou a drag queen, que também agradeceu aos fãs. “Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, carinho e reconhecimento do meu trabalho. O leilão continua…”, concluiu. Anitta respondeu: “Você e o rap brasileiro estão com tudo, mana. O prêmio do meu coração esse ano vai para você e Matue. Meu top 5 dos mais ouvidos esse ano na minha retrospectiva Spotify”.

Gloria, que está participando do “Show dos Famosos”, no “Domingão com Huck”, é responsável por um dos clipes mais comentados do ano. A Queda já soma mais de 60 milhões de visualizações no YouTube e está fazendo sucesso nos streamings de música. A artista também lançou recentemente a faixa Leilão, que também conta com um clipe com milhões de visualizações. Ao lançar esse último trabalho, Gloria comentou: “Se tem uma coisa que aprendi nesses 26 anos é que a vida é feita de processos e ninguém escapa disso. As provações estão aí pra todo mundo. O importante é seguir e trabalhar duro, confiar no seu talento, aproveitar cada vitória e não esquecer de quem esteve com você durante todo o caminho. Leilão é uma música sobre valorização”. A cantora não concorreu em nenhuma categoria do Prêmio Multishow deste ano.

Como to com 2 prêmios, gostaria de perguntar pros meus fãs (que são os responsáveis por todos meus prêmios na vida) se vocês me autorizam mandar um para a @gloriagroove … está parando o pop Brasileiro e merece muito reconhecimento ♥️ — Anitta (@Anitta) December 9, 2021

obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, carinho e reconhecimento do meu trabalho. o leilão continua… — 𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄 (@gloriagroove) December 9, 2021