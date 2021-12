Farofa da Gkay: Quem é Gessica Kayane, a influencer que agitou as redes sociais nesta semana

Dona do comentado evento soma milhões de seguidores nas redes sociais, foi ‘cancelada’ na pandemia, está no elenco de filme de Netflix e já entregou panfletos antes da fama

Uma festa de aniversário que durou três dias dominou as redes sociais e deixou muita gente com vontade de ser convidado. Dark room, reconciliações, muito beijo na boca e até algumas tretas marcaram a Farofa da Gkay, evento que é organizado pela influenciadora digital Gessica Kayane desde 2017. Este ano, a comemoração gerou uma mega repercussão nas redes sociais e o nome Gkay, que recebeu esse apelido de um amigo que achava seu nome muito grande, foi o mais falado nos últimos dias. Mas afinal de contas, quem é essa influenciadora de 29 anos que soma mais de 16,7 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 17 milhões no TikTok?

Gessica nasceu no interior da Paraíba e é de origem simples. Antes de se tornar um fenômeno nas redes sociais, ela entregou panfletos, foi vendedora e recepcionista. Ela também cogitou seguir outras carreiras e chegou a cursar dois cursos universitários ao mesmo tempo: Relações Internacionais, na Universidade Federal da Paraíba, e Direito, em uma faculdade particular. Entretanto, sua vontade sempre foi trabalhar no meio artístico. A ideia de produzir conteúdo online surgiu após ela ser apresentada aos vídeos do humorista Whindersson Nunes, em 2013. Com isso, Gkay passou a produzir conteúdo para o YouTube e, aos poucos, foi chamado atenção e sendo convidada para trabalhos publicitários na Paraíba.

Em 2016, ela decidiu focar apenas no seu trabalho na internet e o senso de humor em suas publicações foi cativando cada vez mais seguidores. A amizade com famosos como Carlinhos Maia, Anitta e Whindersson ajudou a popularizar ainda mais o nome da influenciadora. Com a carreira cada mais em ascensão, Gkay estudou para ser atriz e, em 2019, participou de um programa humorístico no Multishow. Entre 2020 e 2021, ela também gravou os filmes “Carnaval”, já disponível na Netflix, e “Detetive Madeinusa”, que entrou no catálogo da Amazon Prime. A agora atriz também está gravando uma série para Netflix cujo título ainda não foi divulgado.

Durante a pandemia, Gkay chegou a ser “cancelada” nas redes sociais, isso porque ela continuou produzindo conteúdo com outros influenciadores e ex-BBBs nesse período – principalmente vídeos com dancinhas para o TikTok. Ela foi criticada e acusada de estar desrespeitando o isolamento social e causando aglomeração. Após alguns meses lidando com os comentários negativos nas redes sociais, a influenciadora divulgou que a Farofa da Gkay aconteceria este ano e o jogo virou. O TikTok foi dominado por vídeo de usuários tentando convencer a dona da festa a convidá-los para o evento. Teve gente que fez uma tatuagem do rosto da atriz e, acredite, que foi ao cartório mudar o nome para Gkay. O evento realmente foi um sucesso e, após a falatório desse ano, o evento do ano que vem promete ser ainda mais disputado e deve atrair muitos patrocinadores.