Anitta canta ‘Envolver’ em evento de abertura do GP de Fórmula 1 de Miami

Cantora brasileira subiu ao palco com o DJ Kygo, principal atração da noite; corrida será no domingo

Reprodução/ Twitter Cantora Anitta subiu ao palco com o DJ Kygo



Anitta segue com sua agenda agitada nos Estados Unidos. Depois de marcar presença no MET Gala 2022, a cantora esteve na noite desta quarta-feira, 4, em evento de abertura do GP de Fórmula 1 de Miami, nos Estados Unidos. A brasileira performou ‘Envolver’, seu hit em espanhol que chegou ao topo do Spotify, e interagiu com a plateia também em espanhol. Ela se apresentou com o DJ Kygo, principal atração do evento. É a primeira vez que a F1 acontece em Miami em um GP que promete ser muito estrelado. A corrida acontece no domingo, dia 8, às 16h30 (horário de Brasília) com transmissão da TV Bandeirantes para o Brasil.