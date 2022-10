Anitta diz que pretende se aposentar em breve e já mira em nova carreira; saiba detalhes

Dona do hit ‘Envolver’ explicou por que acredita que é ‘inútil’ ela continuar se dedicando à música

Reprodução/Instagram/anitta Anitta falou que tem planos de se aposentar da música em cinco ou seis anos



A cantora Anitta revelou que pretende se aposentar em breve. A artista brasileira foi destaque na The Wall Street Journal Magazine (WSJ), revista publicada pelo famoso jornal americano de mesmo nome, e, ao ser questionada sobre seu futuro na música, a poderosa disse que não pretende continuar cantando e fazendo shows para sempre. “De jeito nenhum”, enfatizou. Anitta disse que pretende continuar cantando por mais cinco ou seis anos antes de se aposentar da música e migrar para outro ramo artístico. O plano da cantora é, no futuro, investir na carreira de atriz. “É inútil para mim continuar me esforçando para continuar fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?”, comentou a artista. Aos 29 anos, a cantora soma recordes que ganharam destaque na revista americana. Com o hit Envolver, que soma mais de 404 milhões de visualizações no YouTube, Anitta conseguiu se tornar a primeira artista brasileira a ocupar o primeiro lugar do Spotify Global. A música viralizou no TikTok e foi usada em 6,7 milhões vídeos diferentes, que, juntos, somaram 19,3 bilhões de visualizações. Em setembro, a cantora recebeu duas indicações ao Grammy Latino, incluindo Gravação do Ano, uma das principais categorias da premiação. Anitta também foi a primeira brasileira a ganhar um VMA com um projeto solo, sendo premiada na categoria Melhor Música Latina. Entrar na indústria da música internacional não foi fácil, a artista contou que ouviu de muita gente que isso era algo “impossível” e que apenas Carmem Miranda conseguiu tal feito. “Impossível? Esta palavra só me faz querer ir em frente”, afirmou a brasileira.