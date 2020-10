Anitta leiloa roupa usada no clipe de ‘Me Gusta’ para ajudar Pantanal

Cantora anunciou leilão com o objetivo de ajudar ONGs que resgatam animais afetados por incêndios na região

Reprodução/Instagram/anitta Cantora vai leiloar macacão e chapéu usados em clipe filmado na Bahia



Anitta anunciou nesta segunda-feira (19) que irá leiloar um de seus looks usados no clipe de “Me Gusta“, parceria internacional com os rappers Cardi B e Myke Towers, para ajudar a combater os incêndios no Pantanal. O macacão vermelho será arrematado juntamente com o chapéu usados pela cantora no vídeo, filmado em Salvador, na Bahia, e o valor arrecadado será destinado às ONGs S.O.S Pantanal, Ampara Animal e Ampara Silvestre.

“A devastação do Pantanal tem tomado proporções muito preocupantes. As nossas fauna e flora precisam de nós! Vou fazer um leilão no @iarremate de um figurino usado no clipe de ‘Me Gusta’, além do croqui da roupa, uma cartinha e um vídeo de apoio ao trabalho das organizações que estão agindo em apoio à causa”, escreveu a cantora no Instagram. Lançado em setembro, o vídeo de “Me Gusta” já soma mais de 55 milhões de visualizações no YouTube.