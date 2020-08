Em Ibiza, Anitta bota Neymar para cantar e dançar sua próxima música; assista

‘Tá com o Papato’, do produtor Papatinho, que, além da funkeira, também tem Difeliz e BIN, será lançada na sexta-feira (28)

Reprodução/TikTok/anitta Neymar botou gingado para jogo em encontro com a ex-affair na Espanha



De férias em Ibiza, na Espanha, Anitta encontrou o atacante Neymar na quarta-feira (26) e não perdeu a chance de divulgar seu próximo lançamento, a canção “Tá com o Papato”, do produtor Papatinho, que, além da funkeira, também tem a participação dos rappers Dfideliz e BIN. A música será disponibilizada nas plataformas digitais na próxima sexta-feira (28). Nos stories do Instagram, a funkeira compartilhou um microfone com o jogador para ensiná-lo a canção. Já em seu perfil no TikTok, Anitta e Neymar deram um up no visual para fazer um dos desafios da rede social. “Só quem tem a ginga #paitaonline #patroataonline”, escreveu a cantora na legenda.

Veja os momentos: