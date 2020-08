Bella Thorne diz que já faturou US$ 2 milhões com nudes em site adulto

Ex-atriz de série juvenil da Disney produzirá documentário a partir de sua experiência no OnlyFans

Reprodução/Instagram No ano passado Bella dirigiu um filme para o site Pornhub e afirmou ser 'o primeiro de muitos'



A atriz Bella Thorne está animada com a criação de seu perfil no OnlyFans, rede social paga conhecida por conteúdo adulto, mas que também hospeda imagens e vídeos não-pornográficos. Menos de uma semana após ingressar no site, a ex-Disney afirmou ao jornal Los Angeles Times que já faturou US$ 2 milhões com suas nudes – US$ 1 milhão apenas nas primeiras 24 horas. Quando anunciou o perfil no OnlyFans, Bella disse que esperava lucrar US$ 1 milhão mensalmente. O acesso ao perfil da atriz, que ficou conhecida por séries juvenis da Disney,é feito a partir de assinatura mensal de US$ 20 (R$ 110).

No mesmo dia do anúncio de Bella Thorne, a imprensa americana reportou instabilidade nos servidores do OnlyFans, que teria ficado fora do ar por alguns momentos pela quantidade de usuários simultâneos. A atriz divulgou que também produzirá um documentário a partir de suas experiência na rede social. “Estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre o corpo feminino e sexo”, escreveu Bella no Instagram. No ano passado, Bella Throne dirigiu um filme para o Pornhub, um dos maiores sites de conteúdo adulto do mundo. A produção “Her & Him” assinada pela ex-Disney fez parte do selo “Visionary Director” e estreou no Festival de Cinema de Oldenburg, na Alemanha.