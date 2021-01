Após deixar de seguir Nego do Borel, Anitta diz que ‘tentou de tudo pelo bem’ dele

Cantora ficou incomodada com o comentário de uma seguidora que disse que a amizade dela não era ‘sincera’

Reprodução/Instagram/anitta Anitta rebateu uma seguidora que disse que ela não deveria virar as costas para o Nego do Borel



Em meio à polêmica separação de Nego do Borel e Duda Reis, a cantora Anitta causou burburinho ao deixar de seguir no Instagram o artista acusado que está sendo acusado de agressão física e abuso sexual e psicológico. O que chamou a atenção de muitos seguidores é que a poderosa era muito amiga do cantor. Em uma página de fofoca no Instagram, uma pessoa comentou: “Só acho que então não era uma amizade sincera da parte dela. Por mais que a gente erre, amigo jamais sai do nosso lado”. Anitta viu o comentário e rebateu: “Oi??? Se existe algum ser humano no mundo que mais tentou de tudo pelo bem dele eu desconheço, viu. Não falem sobre o que não sabem”. A cantora deixou de seguir Nego do Borel na segunda-feira, 18, e o artista retribuiu o unfollow.

A separação do cantor com Duda Reis virou caso de Justiça e a atriz já possui uma medida protetiva contra o ex-namorado, que não pode mais citar seu nome. Nego do Borel tentou uma liminar para que Duda apagasse os posts relacionados a ele das redes sociais e para que ela não pudesse mais postar nada relacionado ao relacionamento, porém, segundo divulgado pelo Notícias da TV, o pedido foi negado pelo juiz da 4ª Vara Cível do Rio de Janeiro na última segunda-feira, 18. Mesmo com a medida protetiva, o artista continuou fazendo postagens relacionadas ao caso e mostrou nos stories, por exemplo, que no sábado, 16, fez exames para comprovar que não possui nenhuma DST. O intuito dele é desmentir a ex-namorada que alegou que Nego do Borel transmitiu HPV para ela.