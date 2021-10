Anitta rebate falas de Bolsonaro: ‘Sabendo mais da minha vida do que da crise’

Cantora entendeu como uma indireta a crítica que o presidente fez aos artistas que usaram as redes sociais na pandemia para incentivar as pessoas a ficarem em casa

Reprodução/Instagram/anitta/jairmessiasbolsonaro/28.10.2021 Anitta comentou sobre entrevista de Bolsonaro ao 'Pânico'



A cantora Anitta rebateu o presidente Jair Bolsonaro após entender como uma indireta uma fala do governante, que participou na última quarta-feira, 27, do programa “Pânico”. Durante a entrevista, Bolsonaro falou que não seguiu o isolamento social, pois precisa ver de perto o que estava acontecendo com o povo. “Sou o general desse combate, eu tenho que estar na linha de frente, mostrando o que está acontecendo, não estou difundindo o vírus. Noventa e nove por cento das autoridades ficou dentro de casa. Vimos, sem citar nomes, governador logo no começo da pandemia com uma bacia de carne de primeira dizendo que estava em casa fazendo um churrasco. Teve artistas, atores e cantores, conhecidíssimos falando: ‘Olha, estou aqui aprendendo francês’. É fácil ficar em casa ganhando bem”, declarou o presidente.

Assim que começou a pandemia da Covid-19, Anitta usou as redes sociais para entreter seus seguidores e fez diversas lives falando sobre política e participando de aulas de culinária e francês. Os conteúdos da cantora fizeram sucesso, principalmente pelo fato da artista, que já fala idiomas como inglês e espanhol, estar disposta a aprender uma nova língua. Após as falas do presidente, Anitta postou no Twitter: “O presidente sabendo mais da minha vida do que da crise ambiental/financeira/etc., etc. do país que ele devia estar cuidando… bom eu estou aqui estudando tudo que posso aprimorar meu trabalho e me fazer crescer. E você? Está fazendo o que além de caçar treta na internet”.