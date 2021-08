Anitta rebate provocação de Lary Bottino e explica motivo do fim da amizade

Confusão começou após uma provocação da influenciadora; Nicole Bahls saiu em sua defesa da cantora

Reprodução/Instagram/anitta/10.08.2021 Anitta rebateu as provocações de Lary Bottino no Instagram



A cantora Anitta trocou farpas com a influenciadora digital Lary Bottino, com quem já teve uma relação próxima. Nos stories do Instagram, Lary comentou sobre a amizade da funkeira com os influenciadores Lucas Guedez e Rafael Uccman: “Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova”. A publicação da influenciadora repercutiu na página do Instagram “Garoto do Blog” e Anitta rebateu Lary nos comentários do post. “Exatamente meu jeitinho. Dou a mão, o braço, a casa, as asas para pessoa voar… se a pessoa é compatível com o tipo caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos… caso contrário eu realmente não tenho necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só para o povo da internet achar que eu sou a amiga de todo mundo. Gostou, está gostado. Não gostou? É só não se aproximar quando estiver precisando”, escreveu a cantora.

Lary rebateu o comentário de Anitta dizendo que fez muito pela cantora quando eram amigas, mas a dona do hit Girl From Rio costuma se desfazer das pessoas. A influenciadora também provocou Anitta dizendo que não conhece os amigos que ela falou que tem há mais de 10 anos. “Nenhum deles esteve, por exemplo, quando você estava internada com trombose, só eu estive ali. Quando, por exemplo, engoli diversos reflexos da sua personalidade e seu jeitinho e nunca deixei de estar ali. E, graças a Deus, não me aproximei precisando de nada, nunca precisei e continuo não precisando! Só gratidão”, comentou a ex-participante do “De Férias Com o Ex”. A modelo Nicole Bahls entrou na discussão saindo em defesa de Anitta: “Sou amiga dela há anos independente de estação ou cidade sempre nos falamos ela me dá conselhos me ajuda… isso para mim se chama ingratidão entra dentro da casa das pessoas depois tem coragem de falar mal, fazer julgamentos. Anitta sempre é a melhor amiga, aquela que está junto, nós melhores e piores momentos e ama Rafa e Lucas”.