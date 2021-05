Anitta tem fortuna avaliada pela Forbes mexicana; saiba qual é o patrimônio da cantora

Com milhares de seguidores e fama internacional, artista ainda revelou se pensa em lançar uma marca

Reprodução/Instagram/anitta/26.05.2021 Anitta soma uma fortuna de mais de meio bilhão de reais



Considerada uma das personalidades mais influentes da atualidade, Anitta soma uma fortuna que, de acordo com a revista Forbes do México, é avaliada em US$ 100 milhões, o que equivale a mais de R$ 532 milhões considerando a cotação atual. Em entrevista à Forbes, a poderosa ressaltou que por 10 anos agenciou sua própria carreira e tomou todas as decisões estratégicas, algo que, segundo ela, impressiona muita gente, pois foi subestimada por ser uma jovem cantora que dança e é sensual. Além do sucesso na América Latina, Anitta é uma das artistas mais ouvidas nas rádios e plataformas de streaming de música e é uma das cantoras mais influentes pela Billboard. A cantora soma mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, 15 milhões no Twitter e mais 15 milhões no YouTube. A artista também está presente no OnlyFans, rede social em que posta conteúdos exclusivos e para ter acesso é necessário pagar mensalmente o valor de US $ 4,99 (cerca de R$ 26). Mesmo com milhares de fãs, Anitta disse que não pensa em lançar uma marca de produtos com seu nome, pois acredita que seria difícil conseguir atingir seu amplo público internacional. “Se lanço uma marca no Brasil, pode ser um êxito, mas a estratégia [de marketing] teria que ser diferente para o mercado latino e para o estadunidense, por isso, preciso esperar o momento certo”, explicou a dona do hit Girl From Rio.