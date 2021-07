Solteira? Anitta afirma que não está apaixonada e intriga fãs

Cantora vem dando indícios de que terminou seu relacionamento com o empresário Michael Chetrit

Reprodução/Instagram/anitta/28.07.2021 Anitta disse para seguidor que não está apaixonada



A cantora Anitta deu um novo indício de que o seu relacionamento com o empresário Michael Chetrit chegou ao fim. Na segunda-feira, 27, a artista respondeu perguntas de seguidores no Instagram e revelou que não está apaixonada. Ao dar sua resposta, a poderosa ainda postou uma foto em que a atriz Marilyn Monroe está cercada de homens. As especulações sobre o fim do relacionamento começaram após a cantora participar de um show do grupo Harmonia do Samba que aconteceu na Flórida, Estados Unidos, no último fim de semana. No evento, Anitta, que dividia o palco com o cantor Xanddy, teria dito que convidou “um bando de gringo” para o show e que tinham três homens no local com quem ela ficava. No domingo, 25, ela também elogiou o jogador de vôlei de praia Vinícius Freitas e foi alertada pelos seguidores que o atleta tem um namorado. “Ele é do vale, sua doida”, comentou uma pessoa. “Adoro dar uma volta no vale”, brincou Anitta. A artista assumiu o namoro com Michael em maio, após ela ser filmada aos beijos com o bilionário e deixou claro que não estava interessada na conta bancária dele.