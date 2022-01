Anitta revela que está apaixonada por participante do ‘BBB 22’: ‘Não me desaponte’

Cantora descobriu que já recebeu mensagens do brother se declarando nas redes sociais

Reprodução/Instagram/anitta Anitta disse que está apaixonada por Rodrigo, do 'BBB 22'



A cantora Anitta acompanhou a estreia do “BBB 22”, que aconteceu na última segunda-feira, 17, e, nas redes sociais, comentou que ficou encantada por um dos brothers. “Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir ao ‘BBB’. Rodrigo, estou apaixonada, por favor, não me desaponte… não seja hétero top, bolminion, machista, amém. Te aguardo na porta do Projac”, escreveu a cantora no Twitter. Depois de se declarar, a poderosa comentou que descobriu que o participante do “BBB 22” já tinha mandado mensagens privadas para ela na rede social. “Opa que eu achei DM antiga [dele] no Instagram se declarando (risos). Vamos aguardar os acontecimentos”, acrescentou a dona do hit Girl From Rio.

Em seu vídeo de apresentação, o gerente comercial de 36 anos disse: “Eu gosto da farra, da pegação e quem me vê de longe acha que eu sou um hétero top, aquele cara padrão, mas eu não sou. Tenho uma história de vida incrível, sou uma pessoa que acorda para vencer porque não tenho opção de dar errado”. No ano passado, Anitta, que é uma telespectadora assídua do reality show da Globo, demonstrou interesse em Arthur Picoli, mas depois voltou atrás por não apoiar as atitudes do crossfiteiro no jogo. Na época, a atriz Mariana Xavier postou: “Bateu uma curiosidade… depois de tanta bananice e tanto ‘blergh’, será que está de pé a proposta da Anitta para o Arthur? Do direct, dos pegas e tals?”. A artista respondeu: “Jamais”.