Anitta chama Rodrigo de mau-caráter e pede sua eliminação do ‘BBB 22’

Cantora enfatizou que o brother já chamou Linn da Quebrada de ‘traveco’ e xingou Bárbara

Reprodução/Instagram/anitta/Globo Anitta quer que Rodrigo seja eliminado do 'BBB 22'



A cantora Anitta fez um desabafo após Rodrigo ser indicado ao paredão, isso porque muitos telespectadores estão querendo a permanência do brother na casa “em nome do entretenimento”, pois ele é um dos poucos participantes focados em jogar. No início do “BBB 22”, a poderosa chegou a demonstrar um interesse pelo atual emparedado, mas foi só o jogo começar que ela declarou que tinha se precipitado e que retirava o que disse, pois não concordava com as atitudes de Rodrigo no jogo. Após a formação do paredão, Anitta disse: “Que mane entretenimento, gente. O cara chamou a Linn da Quebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato pra caralh*. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mau-caráter na casa em prol de ‘entretenimento’. Vamos mesmo estipular para sociedade que entreter é brigar? É falar bosta e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado para sociedade que para se destacar na vida você tem que ‘fazer o que for preciso’? Estimulem mesmo as pessoas a achar que para chamar atenção precisa fazer merda”.

A atual edição do “Big Brother” tem sido criticada pelo público por estar muito calma. Alguns jogadores, como o ator Tiago Abravanel, estão com um discurso de que essa não é a edição do “cancelamento”, mas da autoaceitação. “É chato ver gente feliz e respeitando um ao outro? Todo mundo diz que o ‘Big Brother é o jogo da vida. Vocês não gostariam que a vida fosse só gente feliz e respeitando um ao outro? Então mandem a mensagem correta para o universo. Tudo na vida hoje é internet, algoritmo, resultado. Se o algoritmo que dá resultado é o de coisa ruim, o algoritmo a ser estimulado vai ser cada vez mais e mais o de coisa ruim. E é isso aí… adoece sociedade. Não é só um jogo. É um reflexo do que nós somos”, declarou Anitta. Na visão da artista, o entretenimento não precisa estar pautado em brigas. “Não podemos eleger que nosso entretenimento seja regido pelo conflito, atrito, pela coisa negativa. Estaremos automaticamente elegendo nosso futuro”, finalizou. Rodrigo está no paredão com Jessilane e Natália.

