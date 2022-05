Anitta se pronuncia após Melody a chamar de ‘invejosa’ por aparecer com Lamborghini

Dona do hit ‘Envolver’ negou comprou o carro avaliado em R$ 3 milhões e explicou que apenas o alugou para ir à academia e ao salão de beleza

Reprodução/Instagram/anitta/gabimagsan Melody disse que Anitta a copiou após cantora aparecer com Lamborghini



A cantora Anitta negou que tenha comprado uma Lamborghini Urus roxa, carro avaliado em R$ 3 milhões, após a cantora Melody ganhar um veículo do mesmo fabricante. O assunto dominou as redes sociais porque a poderosa postou fotos nas quais o automóvel aparece de fundo um dia depois que Melody expôs uma Lamborghini Gallardo rosa, que custa cerca de R$ 1,3 milhão, em sua festa de 15 anos. A dona do hit Assalto Perigoso comentou sobre o assunto e, em tom de brincadeira, chamou Anitta de “invejosa”.

“Acabei de sair do show, olhei meu direct e tem muita gente me marcando aqui que a Anitta comprou uma Lamborghini. Eu comprei ontem e ela comprou hoje. Não pode ser uma coincidência, né gente? Está todo mundo perguntando a minha opinião sobre isso. O dinheiro é dela, ela compra o que ela quiser. Óbvio, me copiou, mas tudo bem. Inspiração é tudo”, falou nos stories. Anitta negou que tenha comprado o carro que custa duas vezes o prêmio do “Big Brother Brasil”. “Eu não comprei, não, que eu ainda não mudei de personalidade. Continuo pão dura e só aluguei esse aí, porque cheguei em casa e descobri que meu carro estava na revisão, mas eu queria ir para academia e para o salão”, comentou a cantora em um post do Instagram.