Antonela Avellaneda recebe apoio após ser culpada por separação de Pyong Lee

Casamento do youtuber chegou ao fim após ele aparecer na cama com participante do ‘Ilha Record’

Reprodução/Instagram/antonela_avellanedaq/pyonglee/20.07.2021 Antonela Avellaneda e Pyong Lee estão entre os participantes do 'Ilha Record'



Assim que Sammy Lee anunciou o fim do seu casamento com Pyong Lee, a modelo argentina Antonela Avellaneda passou a ser muito criticada nas redes sociais por ser apontada como o pivô da separação. Conforme já havia sido especulado, o youtuber se envolveu com uma participante durante sua participação no reality show “Ilha Record”, atração que estreia no próximo domingo, 25. O assunto ganhou repercussão após a Record divulgar uma chamada do programa em que Pyong aparece na cama com uma mulher. O fim do relacionamento de Pyong Lee ganhou repercussão nas redes sociais e muitas pessoas passar a criticar a modelo no Instagram. Ela chegou a respondeu alguns comentários dizendo que ainda não pode se pronunciar sobre o assunto por questões contratuais, uma vez que o reality ainda nem estreou. Muitos seguidores culparam Antonela e a responsabilizaram pela separação de Sammy Lee e Pyong. Vale lembrar que o casal tem um filho, Jake, que nasceu quando o youtuber estava confinado no “BBB 20”.

Em meio aos ataques, Antonela bloqueou os comentários de todas as suas postagens no Instagram. Por outro lado, ela passou a receber apoio de seguidores que afirmam a culpa não deve cair toda em cima dela. “A pessoas atacando a Antonela sendo que o Pyong é o mais safado dessa história por ter feito tudo isso com a Sammy”, escreveu um seguidor no Twitter. “Parem de atacar a Antonela, o casado era o Pyong, e ele traiu a Sammy. Parem de culpar sempre a mulher e passar pano para o homem”, comentou outro. “O povo atacando a Antonela por causa do Pyong e Sammy terem terminado. Ela errou, mas ela não se relacionou com ele sozinha. O erro maior é dele por ele ser casado. Ele quem deveria respeitar a mulher. Não estou vendo atacarem ele”, acrescentou mais um.

A pessoas atacando a Antonela sendo que o PYONG é o mais safado dessa história por ter feito tudo isso com a sammy #IlhaRecord pic.twitter.com/zkhTMvLtCL — isaq (@ManiaRealitys) July 20, 2021

O povo atacando a Antonela por causa do Pyong e Sammy terem terminado. Ela errou, mas ela não se relacionou com ele sozinha. O erro maior é dele por ele ser casado. Ele quem deveria respeitar a mulher. Não estou vendo atacarem ele #IlhaRecord pic.twitter.com/HZ1UXybjOL — Juan Prado 🐼🥾🐜☀️⚡/🍪🍦🥁🧨/🪂🧜‍♀️💡🦋🧢👠 (@eujuanprado) July 20, 2021

Parem de atacar a Antonela, o casado era o Pyong, e ELE traiu a Sammy Parem de culpar sempre a mulher e passar pano pro homem GRRRRR pic.twitter.com/zBctmgNRKq — boiola (@eduarddopariz) July 20, 2021

Mas é logico que as pessoas estão culpando a Antonela e a chamando de destruidora de lares por causa do rolo com o Pyong. Ele como sempre é santo e a piranha é ela. O presente de deus passa ileso ! — erika (@erikapl) July 20, 2021

#IlhaRecord

Na chamada citando traição e passando um flash de Antonela

e Pyong na cama pic.twitter.com/WsVCnAxhle — Insta @fernandisse__💬 (@fernandissee) July 20, 2021