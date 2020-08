Antonio Banderas diz que está curado da Covid-19 após ‘confinamento disciplinado’

Ator espanhol revelou diagnostico da doença no mesmo dia em que completou 60 anos

EFE/EPA/DAVID SWANSON Antonio Banderas fez anúncio em suas redes sociais nesta terça-feira (25)



O ator espanhol Antonio Banderas anunciou nesta terça-feira (25), em redes sociais, que está curado da Covid-19, após 21 dias de “confinamento disciplinado”. O ator comunicou a infecção pelo coronavírus no dia 10 de agosto, mesma data em que completou 60 anos. “Depois de 21 dias de confinamento disciplinado, posso dizer que superei a infecção de Covid-19. Estou curado. Meu pensamento está com aqueles que não conseguiram o mesmo e com os que estiveram piores do que eu. Força para todos que estão no meio da luta”, escreveu no Twitter.

Banderas, que neste ano ganhou o prêmio Goya e foi indicado ao Oscar pelo papel em “Dor e Glória”, de Pedro Almodóvar, explicou que estava “relativamente bem, só um pouco mais cansado do que o habitual”, e confiante para se recuperar “o quanto antes, seguindo as recomendações médicas”. No ano que vem, o artista estará em “Uncharted“, longa inspirado no videogame homônimo, e em “Dupla Explosiva 2“. Ele ainda está envolvido nos filmes “Lamborghini – The Legend” e “Official Competition”, ainda sem previsão de estreia.

*Com EFE