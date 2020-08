Kate Winslet e Saoirse Ronan serão par romântico em filme de época; veja o trailer

‘Ammonite’ será baseado na vida da paleontóloga Mary Anning, interpretada pela eterna Rose de ‘Titanic’

Reprodução/YouTube Filme 'Ammonite' estreará em setembro, no Festival de Toronto



As atrizes Kate Winslet e Saoirse Ronan serão um casal no filme “Ammonite”, que ganhou o seu primeiro trailer nesta terça-feira (25). A trama vai acompanhar a vida da paleontóloga Mary Anning, interpretada por Winslet, e abordará a relação amorosa entre ela e geóloga Charlotte Murchison, personagem de Saoirse. O filme de época se passará na década de 1840, no Reino Unido, retratando os primeiros anos da era vitoriana.

“Ammonite” estreia durante o Festival de Cinema Internacional de Toronto, em setembro, e tem previsão de chegar aos cinemas americanos em novembro. Completam o elenco Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu e Fiona Shaw. O roteiro e a direção são assinados por Francis Lee, que, 2017, foi indicado ao BAFTA com “God’s Own Country” por Melhor Filme, em outra produção que abordava uma relação homossexual. “Ammonite” não ganhou, até o momento, data de lançamento para o Brasil.

Assista ao trailer: