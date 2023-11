Antonio Fagundes vira meme em vídeo contra câncer de próstata: ‘Quando você vai liberar esse c*?’

Campanha faz parte de uma iniciativa especial da produtora Porta dos Fundos para o Novembro Azul

Reprodução/Instagram/@antoniofagundes Antonio Fagundes participou de campanha temática do Novembro Azul



O ator Antonio Fagundes virou meme nas redes sociais nesta segunda-feira, 6. Durante uma campanha de conscientização pelo Novembro Azul, o artista deu detalhes sobre os casos e mortes por câncer de próstata no país. No entanto, o vídeo surpreendeu a internet com uma pergunta inesperada. “Quando é que você vai liberar esse c* aí? Colocar o c*zinho pra jogo é a melhor forma de se prevenir dessa doença”, disse Fagundes. “Deixar o profissional cutucar o seu butico é a melhor escolha para uma vida saudável. Por preconceito, muito homem se recusa a soltar o fedido no dedo do médico por achar que essa experiência vai afetar sua sexualidade, mas isso é um mito. Não existe evidências de que abrir a avenida para deixar o ônibus passar interfira na sua orientação sexual. (…) Tomar no c* de verdade é ter câncer”, disse. O projeto é uma iniciativa da produtora de vídeos de humor Porta dos Fundos. Nas redes sociais, perfis se divertiram com as falas de Antonio. “Fizeram tudo, humor, seriedade e conscientização, esse foi forte demais”, elogiou um usuário. “A abordagem com piadinhas inteligentíssimas”, escreveu outro.