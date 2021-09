Mãe de Paulo Gustavo deixa escapar que está namorando: ‘Agora o Brasil vai querer ver’

No ‘Mais Você’, Déa Lúcia também falou da ajuda que recebe do genro, Thales Bretas, e da dificuldade de passar seu primeiro aniversário sem o filho

Reprodução/Globo/17.09.2021 Déa Lúcia falou que continua próxima de Thales Bretas e que recebe ajuda financeira dele



Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano devido a complicações da Covid-19, participou do “Mais Você”, da Globo, nesta sexta-feira, 17, e, após Ana Maria Braga especular, ela deixou escapar que está namorando um português. Com bom humor, Déa contou que antes da sua participação ao vivo ela ficou conversando com Belo, um profissional da equipe do “Mais Você”, e foi ele quem conseguiu a informação. “Ele ficou dizendo que eu era um pitel e eu falei: ‘Vou contar tudo para a Ana Maria’. Ele dizia: ‘Conta, vou perder meu emprego, ela vai zangar comigo’. Perguntei se ele estava me cantando e falei que eu tenho um português. Sua equipe é maravilhosa, o Belo me distraiu, acabei rindo e contei para ele que eu tenho um namorado. Fofoqueiro, ele foi logo contar para você. Agora o Brasil inteiro vai querer ver o português”, disse aos risos.

Nesta sexta, Déa completa 74 anos, sendo esse seu primeiro aniversário sem o filho. “Difícil, né? Tenho muitos amigos querendo vir aqui em casa, mas não dá pra comemorar. Vou almoçar com meu genro, o Thales, e as crianças vêm aqui. Vai ser só isso hoje, não tem como comemorar nada”, comentou. Para ficar perto dos netos, Déa, que inspirou a personagem Dona Hermínia, falou que está morando no Rio de Janeiro junto com a filha, Juliana, que, além de irmã, era uma grande parceira de Paulo Gustavo. “Eu preciso dela e ela precisa de mim. Por enquanto, estou morando com ela. Vim pro Rio e vim ficar do ladinho dos meus netos. Juliana é muito preocupada comigo, ela leva as coisas mais sérias. O Paulo Gustavo levava as coisas mais leve. Os dois eram unha e carne. Juliana sempre protegeu o irmão, desde pequena.”

Durante o papo com Ana Maria, a mãe do ator também falou da relação que tem com o médico Thales Bretas, que foi casado com Paulo Gustavo e é pai de Romeu e Gael. Déa enfatizou que mesmo após a morte do filho, ela e Thales continuam próximos. “Meu genro faz tudo por mim. Eu sou aposentada do INSS que ganha uma merreca, meu filho me sustentava e morreu. Thales faz tudo por mim. Quero fazer um agradecimento e dizer do meu amor por ele. Meu filho soube escolher um homem maravilhoso, que teve uma educação maravilhosa. A família é importante na criação dos filhos e dos netos. Meus netos toda terça e quinta estão aqui comigo”, concluiu.