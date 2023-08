Após afastar os pais de sua carreira, Larissa Manoela desabafa sobre relação: ‘Estava insuportável ouvir tantas mentiras’

Atriz rompeu com sua mãe e começou a administrar sua carreira em maio deste ano; segundo ela, seu dinheiro era controlado rigidamente

Reprodução/Instagram/larissamanoela Artista de 22 anos desabafou sobre relação com os pais antes do rompimento



A atriz Larissa Manoela, 22, falou sobre o rompimento com seus pais e desabafou sobre a situação que viveu ao longo dos anos. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que irá ao ar na noite deste domingo, 13, a atriz não poupou palavras para descrever a relação com seus pais. “Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras”, contou Larissa, que abriu mão de todo o seu patrimônio para poder ter controle sobre seu dinheiro. “Qualquer tipo de pagamento eu tinha que pedir autorização. […] Aí, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?”, disse a atriz, detalhando o controle das finanças. A jovem também afirmou que não sabia o que recebia de pagamentos. “Eu só queria entender esse negócio. Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”, finalizou. Em maio deste ano, Larissa Manoela anunciou o rompimento com sua mãe e confirmou que iria administrar sua própria carreira.