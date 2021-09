Após apresentação no VMA, Anitta participa do Met Gala 2021

Evento beneficente é realizado no Metropolitan Museum Of Art, na cidade de Nova York, e acontece uma vez por ano

Reprodução/Instagram @alexandrebirman Cantora foi ao evento acompanhada do empresário Alexandre Birman



Um dia após se apresentar no MTV Music Video Awards (VMA), a cantora Anitta participou do Met Gala, uma das principais festas beneficentes do mundo. A edição 2021 do evento está acontecendo nesta segunda-feira, 13, no Metropolitan Museum Of Art, em Nova York, que recebe o evento anualmente. Esta foi a primeira vez que a brasileira participou da celebração. Ela compareceu ao evento ao lado do empresário Alexandre Birman, do ramo de calçados. Nas suas redes sociais, Anitta postou um stories ao lado de Birman dizendo “hoje a noite é nossa” enquanto iam para o evento. No perfil de Birman, foram publicadas fotos das roupas que Anitta e o empresário estão utilizando na cerimônia. Confira:

