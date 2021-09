Marina Ferrari é confirmada em ‘A Fazenda 13’: ‘Vou dar o melhor de mim’

Influenciadora digital afirmou que vai entrar com coração aberto no reality show da Record

Reprodução/Instagram/marinaferrarig/13.09.2021 Marina Ferrari vai participar de 'A Fazenda 13'



A nova edição de “A Fazenda” está chegando e mais uma participante foi revelada. Em um vídeo para o TikTok, a Record confirmou nesta segunda-feira, 13, a participação da influenciadora digital Marina Ferrari. Nascida em Alagoas, a peoa tem 28 anos e afirmou que vai entrar em “A Fazenda 13” com o coração aberto. “Estou indo para me divertir, brincar, curtir e ser eu mesma sempre. Eu não bolei nenhuma estratégia, só deixei meu conteúdo para o Instagram”, comentou. Marina demonstrou ser uma pessoa tranquila, porém deixou claro que não gosta de perder. “Sou boa, mas quando sou ruim, eu sou a pior de todas. Gosto muito de ser líder, sou muito competitiva, gosto de ganhar e vou dar o melhor de mim”, afirmou. Com apresentação de Adriane Galisteu, “A Fazenda 13” estreia na terça-feira, 14, e já estão confirmados: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Tati Quebra Barraco, Nego do Borel, Arcrebiano, Mileide Mihaile, Liziane Gutierrez, Dayane Mello, Valentina Francavilla, Gui Araújo, Fernanda Medrado. Vale ressaltar que essa é a primeira vez que parte dos participantes são divulgados antes da estreia do reality.