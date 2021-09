Airton Machado, vocalista do grupo Garotos de Ouro, morre após acidente de ônibus

Grupo gaúcho confirmou a morte do integrante através de suas redes sociais; horas antes do acidente, banda fez um show em Santa Catarina

Reprodução/Instagram @airtonmachadooficial Cantor foi um dos fundadores do grupo gaúcho



O cantor Airton Machado, 62 anos, vocalista do grupo gaúcho Garotos de Ouro, morreu após um acidente de ônibus nesta segunda-feira, 13. A informação foi confirmada pelo grupo através de suas redes sociais. No Instagram, eles lamentaram a morte de Machado, que, além de vocalista, era um dos fundadores do Garotos de Ouro. “Calou a gaita mais fandangueira dos bailes do sul do Brasil … Nos deixa uma das maiores influências da nossa música gaúcha, o coração dos Garotos de Ouro chora com uma dor irreparável”, afirmou a banda na rede social. Horas antes do acidente, Airton realizou uma publicação no Instagram agradecendo ao público por um show na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina.