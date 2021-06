Após beijo no ‘BBB 21’, Gilberto revela como ficou sua relação com Lucas Penteado

Ex-BBB também contou que o beijão que deu no ator dentro da casa teria evoluído para algo mais se não tivessem interrompido

Reprodução/Globo/01.06.2021 Gilberto Nogueira falou que já conversou com Lucas Penteado após sair do 'BBB 21'



Gilberto Nogueira, que fez história ao participar do “BBB 21”, contou em detalhes como foi beijar Lucas Penteado dentro da casa mais vigiada do Brasil e revelou se eles pretendem ou não investir nesse affair. Durante participação no “TVZ”, do Multishow, na última segunda-feira, 31, Gil do Vigor revelou que se não tivessem interrompido, o beijão que deu no ator teria evoluído para algo mais. “Foi na cachorrada, mas para mim foi muito importante. Foi o primeiro beijo gay entre homens [do ‘BBB’], porque as mulheres já vigoraram. Nesse dia, eu estava possuído, estava em um estágio tão forte que não fosse alguém aparecer na porta, não tinha ficado só no beijo não, ia ser completo. Eu estava entregue, ficaria pelado, eu estava no furação do fogo”, afirmou o doutorando em economia. Assim que entrou no “BBB 21”, Gilberto, que missionário mórmon, contou que foi muito difícil para ele o processo de se aceitar como ele realmente é e, mesmo sendo homossexual, ele nunca tinha namorado com outro homem por causa dessas travas. Fora do reality, Gil chegou a conversar com Lucas, mas eles decidiram não levar o envolvimento que tiveram adiante. “Nós nos falamos depois que eu saí da casa, mas é só amizade mesmo”, disse o ex- BBB, que acrescentou que a cachorrada ficou lá dentro da casa. Após beijar o doutorando, Lucas se assumiu bissexual dentro do programa, mas sua revelação foi questionada por alguns participantes, que o acusaram de usar sua orientação sexual para tentar se destacar no jogo.