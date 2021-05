Gilberto rebate Rafa Kalimann após vídeo de teor homofóbico: ‘Sou bicha e tenho valores’

Influenciadora digital postou vídeo no qual o pastor Claudio Duarte diz em um programa de televisão que não é a favor do relacionamento homoafetivo

A influenciadora digital Rafa Kalimann se envolveu em uma polêmica nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que o pastor Claudio Duarte fala sobre homossexualidade em uma participação no “Programa Raul Gil”, do SBT. Durante seu discurso, o religioso disse: “Não sou a favor do relacionamento [homoafetivo]. Respeito, mas tenho as minhas convicções e tenho a base daquilo que eu acredito”. Claudio continuou contando que foi criado por diversas famílias porque seu pai causou várias vezes. “Em um desses lares, eu vivi com um cara que era meu irmão e ele era gay. O sangue dele não corria nas minhas veias, mas a vida diz que há amigos mais chegados que irmãos”, afirmou o pastor, que mesmo considerando o amigo como um irmão, não aceitava o fato dele ser homossexual. “Tenho valores e não vou abrir mão deles, mas isso não nos torna inimigos”, enfatizou. Após a vice-campeã do “BBB 20” compartilhar o vídeo, ela passou a ser muito criticada nas redes sociais, inclusive por Gilberto Nogueira, que esteve na última edição do reality.

Em meio a repercussão, a ex-BBB apagou o vídeo e fez um pedido de desculpas no Twitter. “Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei nos stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBT’s por conta religião, para de uma vez por todas isso parar. Sinto muito se ofendi e se pareceu que eu discordo de relacionamentos homoafetivos (jamais!). Apaguei depois de ver que estavam levando como uma opinião minha e está longe de ser, muito pelo contrário. Aquele vídeo foi enviado por um amigo homossexual em um dos nossos grupos, ele e muitos outros acharam bacana ver um posicionamento diferente da maioria quando se trata de religião, foi um assunto que levantou muitas coisas legais. Entendi completamente o ponto de vista de vocês, respeito e peço desculpas pelo meu compartilhamento”, escreveu a influenciadora.

Gil do Vigor comentou no post: “Rafa, a questão é que ele disse que tem valores e que acha errado, mas respeita e é contra isto que lutamos, contra pessoas que acham que relacionamentos homoafetivos são errados e contra os valores. Sou bicha e tenho valores! Mas que bom que você apagou e entendeu”. A ex-BBB respondeu: “Concordo Gil. Eu quis direcionar para quem usa da religião para desrespeitar. Errei em não ter prestado mais atenção no vídeo. Jamais seria essa minha opinião. Eu repudio qualquer ato de homofobia. Errei e apaguei. Desculpas”. O dourando em economia compreendeu a ex-sister: “Entendo, Rafa, e acho válido e nobre quem reconhece e pede desculpas. Vigora”. O ator Caio Castro compartilhou o mesmo vídeo no Instagram e, mesmo sendo alvo de críticas, ele manteve a publicação nas redes sociais.

Oi tt. Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os lgbt's por conta de religião, pra de uma vez por todas isso para (..) pic.twitter.com/MS9FPn8uIV — Rafa Kalimann ✨🔑 (@rafakalimann_) May 31, 2021

Concordo Gil. Eu quis direcionar pra quem usa da religião pra desrespeitar.

Errei em não ter prestado mais atenção no vídeo. JAMAIS seria essa minha opinião. Eu repudio qualquer ato de homofobia. Errei e apaguei. Desculpas ♥️✨ — Rafa Kalimann ✨🔑 (@rafakalimann_) May 31, 2021