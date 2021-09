Após conversão, Thomaz Costa posta vídeo jogando maconha na privada

Ex-namorado de Larissa Manoela também mostrou que fez uma pregação em um avião; assista

Reprodução/Instagram/thocostaoficial/09.09.2021 Thomaz Costa postou um vídeo jogando maconha na privada



O ator Thomaz Costa tem mostrado nas redes sociais que está adotando novos hábitos após se converter ao cristianismo. O participante do reality show “A Ilha” ficou conhecido ao integrar o elenco da novela “Carrossel” e por engatar em um polêmico namoro com a atriz Larissa Manoela, mas, ao que tudo indica, o que ele mais quer agora é ficar longe de confusão. Na última quarta-feira, 8, o artista postou uma foto antiga na qual aparece fumando e também um vídeo atual em que está jogando maconha na privada. Na legenda, ele escreveu que agora é um homem livre e citou um versículo bíblico: “Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade”.

Depois disso, Thomaz também compartilhou um vídeo mostrando que fez uma pregação em um voo. “Eu estava prestes a entrar no avião e o Espírito Santo ministrou no meu coração para eu evangelizar naquele avião… e eu pensei… como vou fazer isso? O que vou fazer com a minha timidez ? Então Jesus me disse: ‘Lembra do IGTV [que postou] falando sobre os traumas e que de lá vinha a timidez? Então, você é livre, vá e faça por mim’. E assim foi feito! Por Ele e para Ele! A chama não vai apagar”, escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, muitos seguidores estão elogiando a nova postura do ator. “Que vídeo mais lindo! Glória a Deus por sua vida nessa geração! Deus te chamou para coisas grandes”, comentou uma pessoa. “Parabéns pela coragem, determinação e força de vontade de mudar”, acrescentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thomaz Costa 🇧🇷 (@thocostaoficial)