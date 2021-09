Cantora gospel diz que está sendo amaçada de morte pelo ex-marido e pede socorro

Amanda Ferrari expôs nas redes sociais que ela o filho, Guguinha, estão vivendo há anos ‘com medo constantemente’ e isso tem os deixado ‘com sérios problemas psicológicos’

Reprodução/Instagram/amandaferrari.oficial/09.09.2021 Amanda Ferrari falou sobre as agressões do ex-marido nas redes sociais



A cantora gospel Amanda Ferrari fez um apelo nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. Segundo a artista, ela e o filho, Guguinha, estão sendo ameaçados pelo seu ex-marido, o empresário Gunavingre Salustiano. “Há anos venho sofrendo junto com o nosso filho agressões psicológicas (ameaças de morte), agressões patrimoniais e agressões verbais. Vivemos com medo constantemente do que ele possa fazer, o tempo todo em estado de alerta e essa situação tem nos deixado com sérios problemas psicológicos e estamos sendo acompanhados por profissionais competentes”, escreveu a cantora nos stories do Instagram.

Na visão de Amanda, o terror que ela está vivendo ainda está longe de acabar e, por isso, ela decidiu expor nas redes sociais que precisa de ajuda. “O agressor continua nos agredindo emocionalmente durante anos e atualmente. Por isso tudo que expus, venho pedir este socorro, fazer esse apelo, que nos ajudem pelo amor de Deus. Já não suportamos mais toda essa situação e sensação de impunidade que assola as mulheres que sofre com estes agressores. Que a sociedade e as autoridades competentes me ajudem. Este é mais uma vez o meu pedido de socorro, isso precisa parar, esse é um sinal vermelho do que precisa ser feito para serem tomadas as devidas providencias.” A cantora enfatizou que já acionou a Justiça, mas nada tem parado o ex-marido. “Mais uma vez, socorro”, enfatizou. A assessoria de imprensa de Amanda disse que ela e o filho “estão resguardados nesse momento”.