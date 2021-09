Com Covid-19, Marília Mendonça sofre por ficar isolada do filho: ‘Dói’

Cantora desabafou ao postar um print de uma chamada de vídeo que fez com Léo

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora/09.09.2021 Marília Mendonça compartilhou uma chamada de vídeo que fez com o filho



A cantora Marília Mendonça está isolada do filho, Léo, desde que testou positivo para a Covid-19. Nesta quinta-feira, 9, a cantora postou nos stories do Instagram um print de uma chamada de vídeo que fez com o menino de um ano. “Te amo infinito… estou com muita saudade de você… muita, muita, muita, muita”, escreveu a sertaneja. No Twitter, ela acrescentou que ficar longe do filho é “o que mais dói”. Marília foi diagnosticada com a doença após retornar de uma viagem ao México e, segundo divulgado pela assessoria de imprensa da artista, ela vem apresentando sintomas leves. A cantora, de 26 anos, tomou apenas a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O show que estava marcado para o próximo sábado, 11, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, precisou ser remarcado para o próximo dia 25 de setembro. Nas redes sociais, a dona dos hits Infiel e Supera tranquilizou os fãs: “Aqui está tudo bem, meus amores. Já fiz todos os exames, não há risco de complicação nenhuma, graças a Deus e graças a primeira dose da vacina que eu já tinha tomado… inclusive, atentem-se sempre a importância da vacina… só estou cumprindo o isolamento”.