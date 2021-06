Após corpo ser encontrado, polícia investiga se ex-dupla de Cristiano Araújo cometeu suicídio

Luizmar Damasceno desapareceu no dia 11 de junho e sua ex-mulher afirma que ele tinha depressão

Reprodução/Instagram/joaoreis.araujo/16.06.2021 Luizmar Oliveira Damasceno fez dupla do cantor Cristiano Araújo



O cantor Luizmar Oliveira Damasceno, que estava desaparecido desde o dia 11 de junho, foi encontrado morto em uma área de mata no Morro do Mendanha, em Goiânia, na tarde de terça-feira, 15. O artista morreu aos 45 anos e a causa da morte está sendo investigada. Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que, após dias de busca, o corpo foi encontrado pelas equipes do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) com a ajuda do Corpo de Bombeiros da região e de cães farejadores. “O corpo será encaminhado ao IML para exames periciais. O GAS/Deic trabalha com a hipótese de suicídio”, comunicou a polícia. Luizmar foi visto pela última vez saindo de casa com sua motocicleta sem levar documento e celular. O veículo foi encontrado abandonado pela Polícia Militar na última segunda-feira, 14, também em uma região de mata. A designer gráfica Dayenn Bennett, que foi casada com Luizmar, falou à Jovem Pan que o ex-marido tinha se separado recentemente da sua atual parceira e estava tratando uma depressão. Em 2008, Luizmar fez dupla com Cristiano Araújo, que morreu em 2015 após sofrer um acidente de carro. A parceria não vingou e Cristiano estourou em todo o Brasil quando estava em carreira solo. João Reis, pai de Cristiano, lamentou a morte da ex-dupla do filho nas redes sociais: “Que tristeza! Que Deus possa te receber e dar conforto a sua família”.