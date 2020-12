Raissa Barbosa entra em desespero após ordem de despejo: ‘Situação muito difícil’

Ex-participante do reality show A Fazenda 12 já encontrou, no entanto, um novo lugar para morar: ‘Obrigada a todo mundo que ajudou’

Instagram/Raissa Barbosa Raissa Barbosa publicou sequência de stories chorando



Uma das protagonistas do reality show A Fazenda 12, Raissa Barbosa passou um perrengue neste sábado, 26. A ex-vice Miss Bumbum fez uma longa série de stories em sua página oficial no Instagram aos prantos, contando que havia sido despejada do seu apartamento. “Me desculpa aparecer assim, mas estou passando por uma situação muito difícil, queria ficar bem, queria ficar calma, não queria expor essa situação aqui. Mas chegou a um nível que não tem como”, disse a modelo. Ela contou, então, que morava de aluguel em um apartamento e que, antes de entrar no reality show, avisou que ficaria três meses fora, porém que pagaria o aluguel e que gostaria de continuar morando no local. “Perguntei se teria problema e ele falou que não, que renovaria o contrato automaticamente mensalmente. Quando eu saí [do reality] perguntei se tinha caído o dinheiro e disse que queria continuar no apartamento. Do meio do nada, meia hora depois ele mandou uma mensagem falando que o outro proprietário pediu o apartamento”, continuou Raissa.

Segundo ela, o verdadeiro dono do imóvel deu um dia para ela sair e afirmou que, se ela entrasse na justiça, “perderia a briga” porque ele era juiz. “Ele me deu um dia pra sair, não tenho como achar um apartamento em cima da hora. […] Eu estou achando que eles me conhecem e tão querendo que eu saia daqui. Gente não tem como eu procurar um apartamento a essa altura do campeonato”, disse Raissa chorando. No entanto, algumas horas depois, a modelo compartilhou outra série de stories anunciando que já tinha se mudado para um apartamento pago por assinatura. “Já estou me sentindo em casa, estou com a carinha meio acabada mas está dando tudo certo. Obrigada a todo mundo que ajudou”, agradeceu.