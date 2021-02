Raissa Barbosa se desentende com Lucas Selfie e passa mal: ‘Coração está acelerado’

Ex-peões viveram um affair em ‘A Fazenda 12’ e discutiram nas redes sociais devido a um mal-entendido

Reprodução/Record Raissa Barbosa viveu um affair com Lucas Selfie em 'A Fazenda 12'



Os ex-participantes de “A Fazenda 12” Raissa Barbosa e Lucas Selfie discutiram nas redes sociais após um aparente mal-entendido. Os ex-peões viveram um affair no reality da Record, mas o relacionamento não vingou após o fim do programa. A vice Miss Bumbum decidiu brincar com os seguidores do Twitter e postou: “Já que estou solteira, bora fazer o ‘Tinder da Rai’. Mandem suas fotos abaixo”. Um seguidor brincou perguntando se podia ser gay e ela respondeu: “Claro! Já namorei um, né”. Lucas teria entendido que foi uma indireta para ela e rebateu a ex-Fazenda. “Tem gente que deveria agradecer por eu amar tanto meu trabalho e seguir na minha quietinho… porque se eu abro minha boca, ai ai”, teria escrito em post que não está mais no ar.

Raissa não gostou da provocação e postou em seguida. “Ah não, eu estava indo dormir. Vou ter que jogar a merda toda no ventilador. Primeiramente, o meu ex namorado que era gay foi o meu primeiro namorado que tirou minha virgindade. ‘Segundamente’, a gente nunca namorou, não tinha como ser você! ‘Terceiramente’, se doeu por quê? A carapuça serviu? Sustenta suas gracinhas seu moleque”, começou escrevendo. “Tem gente que deveria me agradecer porque eu fiquei muito tempo calada e aceitando essa humilhação, porque se eu abro a minha boca, tem coisas piores Olha, sinceramente eu estava quietinha na minha, brincando com os meus seguidores e a pessoa se doer com um comentário que não tinha nada a ver com ele é de cair o c* da bunda. Não queria chegar a esse ponto, meu coração está acelerado, eu estou passando mal porque eu me irrito quando me acusam de uma coisa que eu não fiz.”

Após o desabafo da sua ex-affair, Lucas voltou a fazer postagens sobre o assunto e, desta vez, não apagou. “Queria eu achar um monstro na minha vida que tenta me ajudar profissionalmente, que me ajuda a encontrar alguém da minha família que não vejo há anos, que me arruma um lar quando estou no desespero, que me pergunta o que passa na minha cabeça quando pouca gente se importa. Queria eu. Vamos encerrar essa página? Já entendemos quem é a vítima aclamada e quem é o monstro insensível, e pelo respeito manterei meu silêncio. Muita coisa boa rolando na minha vida e tudo que peço é que não veiculem mais ela a alguém que não faz parte disso”, escreveu Selfie. Raissa voltou a rebater: “Vítima aclamada? Isso, Lucas, mostra a sua cara!!! Sem máscaras!!! Eu que não quero que me veiculem a ele!!! Vida que segue, a verdade sempre aparece”.

Já que estou solteira, bora fazer o #tinderdarai mandem suas fotos abaixo 👇🏼 — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021

Aaaaah não, eu tava indo dormir. Vou ter que jogar a merda toda no ventilador pqp 😓😓😓 — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021

Primeiramente o meu ex namorado que era gay foi o meu primeiro namorado que tirou minha virgindade, contei essa história no Matheus Mazzafera. Segundamente a gente nunca namorou não tinha como ser vc! Terceiramente se doeu pq ? A carapuça serviu????? — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021

Sustenta suas gracinhas seu moleque 😡😡😡 — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021

Tem gente que deveria me agradecer pq eu fiquei muito tempo calada e aceitando essa humilhação, pq se eu abro a minha boca pqp tem coisas piores — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021

Quando me acusam de uma coisa que eu não fiz — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021

Queria eu achar um monstro na minha vida que tenta me ajudar profissionalmente, que me ajuda a encontrar alguem da minha familia q n vejo ha anos, que me arruma um lar quando to no desespero, que me pergunta o que passa na minha cabeça quando pouca gente se importa. QUERIA EU 🙂 — Lucas, o Selfie 🧢 (@lucasmaciel) February 5, 2021

vamos encerrar essa pagina? Ja entendemos quem é a vitima aclamada e quem é o monstro insensivel, e pelo respeito manterei meu silencio. Muita coisa boa rolando na minha vida e tudo que peço é que nao vinculem mais ela a alguem que nao faz parte disso! ❤️ PAZ NOS ESTADIOS 🙂 — Lucas, o Selfie 🧢 (@lucasmaciel) February 5, 2021

Quem vc pega ou deixa de pegar, o que vc gosta ou deixa de gostar só diz respeito a vc e NUNCA, NINGUEM pode usar isso pra te diminuir, aprendam isso! NAO DEIXEM DE SER VCS. Feio é matar, roubar e cometer crime. ❤️ — Lucas, o Selfie 🧢 (@lucasmaciel) February 5, 2021

Vítima aclamada ???? Isso Lucas mostra a sua cara !!! Sem máscaras !!! — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) February 5, 2021