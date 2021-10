Após criticar Bolsonaro, Xuxa pede aos apoiadores do presidente: ‘Deixem de me seguir’

Apresentadora dividiu opiniões ao mandar um recado ao governante, que foi barrado de entrar no estádio para acompanhar o jogo do Santos por não ter o passaporte da vacina

Reprodução/Instagram/xuxameneghel/07.07.2021 Xuxa dividiu opiniões ao criticar Bolsonaro por não tomar vacina



A apresentadora Xuxa Meneghel foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 12, por fazer um post no Instagram rebatendo o presidente Jair Bolsonaro, que não assistiu ao jogo do Santos contra o Grêmio, que aconteceu no último domingo, 10, por não possuir o passaporte da vacina. A artista postou um trecho de uma entrevista de Bolsonaro na qual ele disse: “Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do quem tomou a vacina”. Na legenda, Xuxa deu uma resposta ao presidente que dividiu opiniões.

“Eu lhe respondo por que Sr. Presidente, porque estamos em uma pandemia, porque a lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a organização mundial da saúde pede e exige a todos no mundo, porque quem não faz isso e não segue as regras mundiais é genocida”, escreveu a apresentadora na legenda do post. Já imaginando as críticas que receberia dos apoiadores do atual presidente, Xuxa declarou: “Tem gente que vai querer argumentar. Por favor, deixe de me seguir, deixe de falar comigo e você que é a favor da vida, assine o impeachment agora”. Enquanto alguns seguidores disseram que se sentem representados pela apresentadora, outros a criticaram. “Quando a página vira política, já era. A admiração por você continua, mas deixando de seguir”, escreveu uma pessoa. “Respeitando a sua opinião deixando de seguir”, acrescentou outra.