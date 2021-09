Xuxa aparece irreconhecível em foto antiga tirada por Pelé; veja

Apresentadora compartilhou registros antigos e em um deles estava na casa do ex-jogador, nos EUA

Reprodução/Instagram/xuxameneghel/21.09.2021 Ao postar fotos antigas nas redes sociais, Xuxa disse que era muito feliz



A apresentadora Xuxa Meneghel abriu seu baú de fotos e postou alguns cliques antigos nas redes sociais. Em um deles, a eterna rainha dos baixinhos aparece na casa do ex-jogador de futebol Pelé na época em namoravam, na década de 1980. “Acreditem essa sou eu, em East Hampton, nos Estados Unidos, na casa do Pelé. Ele que tirou a foto. Eu coloquei um casaco ao contrário, uma barriga falsa, um óculos que vinha com nariz, um chapéu que ele ganhou e ficava andando pela casa de personagem (risos). ‘Louquinha de pedra’, tinha 18 anos”, escreveu Xuxa na legenda. Em outra foto, ela aparece ao lado irmão, Blad, em cima de uma pedra. “Amava subir em morros, árvores, nossa como eu fui feliz… queria voltar no tempo só para ouvir a voz da minha mãe de novo, sentir o cheiro da comida dela e receber um carinho dela de novo… ver a família unida. Eita saudades”, comentou a apresentadora que perdeu sua mãe, Alda Meneghel, em 2018. Xuxa também postou uma foto de quando tinha 11 anos e comentou sobre a parede da casa em que morava: “Olha o detalhe da infiltração na casa, meu pai alugava essa casa que tinha dois quartos e os cinco filhos se acomodavam mais cachorro e periquito (Nandinho). Como éramos felizes”.

