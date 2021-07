Boca Rosa exibe foto do filho e declara: ‘Já sabia que os olhos seriam do pai’

Filho da influenciadora com o jornalista Fred, Cris nasceu na última sesta sexta-feira, 16, após um trabalho de parto de mais de 20 horas

Reprodução/Instagram!@fred A relação de Boca Rosa e Fred se consolidou após a saída da empresária do “BBB 20“.



A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, exibiu, nesta quarta-feira, 21, o rosto de seu primeiro filho com Fred, do canal Desimpedidos. Cris nasceu na última sesta sexta-feira, 16, após um trabalho de parto de mais de 20 horas. Apesar do casal já ter publicado fotos com o bebê, é a primeira vez que eles publicam uma foto só do rosto do pequeno. “Oi, mundão”, escreveu a empresária em seus stories. Na foto, Cris aparece olhando para a câmara. “Coisa mais linda da mamãe”, se derreteu Bianca com outra postagem. “A mamãe já sabia que meus olhinhos seriam do papai”, declarou a influenciadora. Fred também aproveitou o momento para compartilhar uma imagem do pequeno e brincou: “Educados respondem: Oi, Cris”. Durante a gravidez, Boca Rosa compartilhou momentos importantes como o anúncio do sexo do bebê, o nome e a entrada na maternidade. O casal está junto, entre idas e vindas, desde 2017. A relação se consolidou após a saída da empresário do “BBB 20“.