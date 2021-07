Yasmin Brunet é vítima de golpe em aplicativo de entrega de comida e perde R$ 7,9 mil

Nas redes sociais, modelo afirmou que tentou contato com o restaurante e que só descobriu o golpe após ligar para a operadora do cartão

Reprodução/Instagram @yasminbrunet1

A modelo Yasmin Brunet foi vítima de um golpe e perdeu R$ 7,9 mil após pedir comida através de um aplicativo de entrega no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, Brunet explicou que o motoboy teria passado o valor da compra em uma máquina de cartão diferente, com outro valor. “Ele me mostrou R$ 77 na tela do telefone dele, como se estivesse conectado na maquininha. Só que na tela da maquininha não aparecia nada, nenhum número. Eu senti que estava estranho, mas achei que estava noiada, porque isso nunca tinha acontecido comigo. […] Eu passei, coloquei a minha senha. Nunca, em hipótese alguma, coloquem seu cartão em uma máquina que não parece o valor”, relatou Brunet, que continuou. “Eu ouvi o bipe que tinha aceito, e ele virou e me falou que tinha dado cartão não autorizado e que eu ia ter que passar de novo. […]Ele disse que eu tinha que pagar o valor da comida, que R$ 77 era o valor da taxa de entrega. Ele começou a enrolar, começou a treme”.

Depois de suspeitar das atitudes do entregador, a modelo ligou na operadora do cartão e descobriu que o motoboy havia roubado R$ 7,9 mil de sua conta. “Você acredita que o cara me roubou R$ 7,9 mil? Eu fiquei em choque quando a mulher falou que tinha passado R$ 7,9 mil”, disse em seus stories. Antes disso acontecer, Brunet relatou que o o entregador de seu pedido havia dito que teve um problema e não conseguiria realizar a entrega. Ao entrar em contato com o restaurante, a modelo disse que foi atendida por uma mulher que se desculpou e afirmou que enviaria outro prato. Segundo a vítima, o entregador chegou em dez minutos, mas não se identificou ou tirou o capacete. “Sabe quando você sente que tem algo de errado? Ele chegou e começou a se explicar. Achei estranho. Ele ainda me perguntou o valor”, afirmou Brunet.