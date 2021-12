Após críticas, Virgínia Fonseca convida quatro fãs para festa de 30 milhões de seguidores

Internautas ironizaram o fato de apenas uma admiradora ter sido sorteada para comparecer ao evento; mulher de Zé Felipe se pronunciou dizendo que outros anônimos também foram convidados

Reprodução/Instagram/Virgínia A festa terá como tema "O Fantástico Mundo de Virgínia' e contará com shows de famosos como Luisa Sonza



A influenciadora digital Virgínia Fonseca foi alvo de críticas nesta terça-feira, 21, por convidar apenas uma fã para a festa em comemoração a marca de 30 milhões de seguidores no Instagram. Para a web, não faz sentido convidar só famosos sendo que sua base de seguidores da esposa do cantor Zé Felipe é composta por anônimos. “Ué, a Virginia vai faz festa de 30 milhões de seguidores e chamou um fã? Gente, essa conta não bate”, escreveu um internauta sobre a falta de convites. “Virgínia, ao invés de escolher cinco fã clubes no Instagram que realmente se dedicam a ela, faz um sorteio para uma pessoa qualquer que provavelmente nem acompanha direito. Juro, eu deixaria de ser fã na hora”, apontou outro. Virgínia realizou um sorteio, mas apenas uma seguidora foi escolhida. Por causa da polêmica, o nome da mãe de Maria Alice logo ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Instantes depois, Virgínia surpreendeu ao convidar mais quatro fãs para a celebração. As meninas estavam em frente ao local da festa aguardando a chegada da influencer. O momento do encontro foi registrado e compartilhado pela própria Virgínia, que convidou as quatro para o evento. Virgínia ainda fez um pix de R$ 500 para cada uma para que elas pudessem comprar pijamas para irem à festa a caráter. “Se não vier de pijama, não entra”, declarou Virgínia. A influencer ainda aproveitou para esclarecer que outros fãs, assim como as administradoras de um de seus fã-clubes, também foram convidados para a comemoração. “Eu não preciso ficar postando todos os convidados da minha festa! Vão ter muitos outros fãs lá também… mas não preciso postar cada seguidor que eu convido, né, gente? Vocês estão vendo os famosos porque eles estão postando e são famosos”, explicou Virgínia.