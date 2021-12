Camila Queiroz revela quais exigências fez para continuar em ‘Verdades Secretas’; assista

Atriz alega ter solicitado uma ‘garantia pela obra’, o que, para ela, ‘foge de padrões de contrato de qualquer profissional que busca ter uma organização do seu desenvolvimento’

Reprodução/Instagram/@camilaqueiroz Rede Globo anunciou a saída de Camila Queiroz da obra em 17 de novembro



A atriz Camila Queiroz falou pela primeira vez sobre as divergências com a Rede Globo na hora de assinar a extensão de contrato para concluir as gravações de “Verdades Secretas 2“. Em 17 de novembro, a emissora informou o público que a atriz estava fora do elenco da novela. No ocasião, a Globo alegou que Camila quis “determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”. A artista, então, usou uma rede social para revelar quais teriam sido as suas exigências para continuar no papel. Segundo a atriz, ela solicitou uma “garantia pela obra”, porque, caso houvesse uma terceira temporada da série, ela precisaria abrir mão de outros projetos.

“Eu sugeri uma garanta pela obra, porque me dedicar mais uma temporada significaria, para mim, ter que abrir mão de outros projetos. É como quando você vai locar uma casa, um carro, você tem que dar uma garantia. Essa garantia é incomum? Eu acho que não”, afirmou Camila, que defendeu que essas exigências “nada fogem de padrões de contratos de qualquer profissional que busca ter uma organização do seu desenvolvimento”. A atriz aproveitou o momento para falar também sobre a acusação de que ela teria determinado o final da sua personagem em “Verdades Secretas”.

“Sobre o final da série, eu nunca quis definir o que aconteceria com a narrativa. A única coisa que eu quis era saber qual seria o rumo da minha personagem para que eu, enquanto atriz, pudesse definir a construção de personagem, porque eu precisava saber se eu estava construindo a personagem para a sua finalização ou se eu estava prospectando a personagem para uma próxima temporada”, explicou Camila. Em outro momento, ela afirmou ter mandado uma mensagem para Walcy Carrasco em que dizia aceitar o destino da personagem caso esse fosse do desejo do autor. A artista ainda agradeceu o carinho e apoio de fãs e elogiou o trabalho de seu empresário, que, de acordo com ela, era o mais interessado em garantir a continuidade da atriz na obra.