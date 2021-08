Emily VanCamp, de ‘Revenge’, anuncia nascimento da filha após manter gravidez em segredo

‘Bem-vinda ao mundo! Nossos corações estão cheios’, postou a atriz casada com o ator Joshua Bowman

Reprodução/Instagram/emilyvancamp/26.08.2021 Emily VanCamp divulgou que sua primeira filha com Joshua Bowman nasceu



A atriz Emily VanCamp, conhecida por protagonizar a série “Revenge”, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 26, por revelar nas redes sociais que já é mãe. A atriz manteve sua gravidez em segredo e, até então, não havia postado nada sobre o assunto nas redes sociais. Nesta manhã, ela decidiu fazer um post revelando que deu à luz: “Bem-vinda ao mundo, nossa doce e pequena Iris! Nossos corações estão cheios”. Emily é casada com o ator Joshua Bowman, com quem contracenou na série “Revenge”. Iris é a primeira filha dos atores que começaram a namorar em 2011 e se casaram em 2018. Antes da pandemia, a atriz estava se dividindo entre as gravações das séries “Falcão e o Soldado Invernal” e “The Resident”. Em entrevista à People publicada em abril deste ano, a artista declarou que o isolamento social fez ela desacelerar e ficar mais próxima do marido. “Acho que nunca passamos tanto tempo juntos em 10 anos que estivemos juntos. Definitivamente descobrimos como é estar juntos o tempo todo, o lado bom e o ruim”, declarou na época.