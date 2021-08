Fernanda Souza explica por que não quer voltar a fazer novelas

Atriz falou que o ritmo de gravações é ‘maçante’ e que não combina com a rotina que ela quer ter

Reprodução/Instagram/fernandasouzaoficial/27.08.2021 Fernanda Souza está um período sabático e pretende voltar ao trabalho em 2022



A atriz Fernanda Souza afirmou que não pretende voltar a fazer novelas. Na última quinta-feira, 26, durante uma live no Instagram com a também atriz Maria Zilda Bethlem, a artista respondeu um seguidor que quis saber se ela estava planejando retornar a teledramaturgia. “Acho muito difícil porque a novela tem uma dinâmica que exige bastante, você fica o tempo todo dependendo do roteiro. Hoje em dia, eu prefiro trabalhar em projetos mais curtos”, afirmou. Como as tramas ficam meses no ar, Fernanda disse que o ator precisa ficar muito tempo vivendo essa rotina intensa e precisa estar sempre disponível. “É maçante. Você recebe o roteiro toda sexta-feira sem saber o que vai acontecer na outra semana, são muitos meses nisso. Eu amo fazer novela, fiz durante 20 anos, mas hoje em dia não combina mais com a rotina de vida que eu quero ter.” A atriz explicou que nos últimos anos está buscando um equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional.

A última novela que Fernanda participou foi “A Regra do Jogo”, exibida no horário nobre da Globo em 2015. Depois disso, ela fez uma participação na “Escolinha do Professor Raimundo” e explorou seu lado apresentadora nas atrações “Vai, Fernandinha”, do Multishow, e “Só Toca Top”, da Globo. No ano em que anunciou o fim do seu casamento com o cantor Thiaguinho, a atriz decidiu ficar longe da televisão. “Estou desde 2019 em um ano sabático que foi se emendando, então já são três anos. Se eu continuar nesse clima, vai virar uma vida sabática, mas eu só tenho 37 anos, não é minha intenção (risos). Acho que ano que vem eu começo [a trabalhar]. Fiquei mais quietinha, mas foi bom, tenho estudado muito e isso tem gerado muitos frutos em mim”, declarou a artista, que durante a pandemia fez apenas campanhas publicitárias.