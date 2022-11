Após divórcio, Lexa faz declaração a MC Guimê: ‘Meu eterno amor’

Cantora fez uma homenagem ao ex-marido, que está completando 30 anos esta quinta-feira, 10

Reprodução/Instagram/lexa MC Guimê disse que Lexa foi a primeira pessoa a ligar para ele e desejar parabéns



A cantora Lexa fez uma homenagem ao seu ex-marido, o cantor MC Guimê, na madrugada desta quinta-feira, 10, dia em que o artista completa 30 anos. A dona do hit Sapequinha deixou claro que mesmo após a separação continua nutrindo um carinho por Guimê. “Hoje é aniversário do meu eterno amor, meu ex-marido. Que você seja feliz e realize todos os seus sonhos! Sigo de longe torcendo sempre por você! Trintou! Parabéns!!!”, escreveu a cantora na legenda de uma foto em que aparece junto com o artista. Guimê então comentou: “Muito obrigado! A primeira a me ligar e falar comigo. Deus te abençoe sempre! Se cuida”. A interação entre o ex-casal nas redes sociais empolgou os fãs. “Vocês dois são lindos juntos… não sou ninguém pra falar… mas voltem logo, vocês tem muita coisa juntos para viverem ainda, estarei orando por vocês”, comentou um seguidor. “Está na cara o amor imenso de vocês!! Espero que voltem”, escreveu outro. “Está aí uma separação que não superei. Vocês são muito lindos juntos. Feliz aniversário, Guimê”, desejou mais um. Os artistas anunciaram a separação em outubro desde ano após sete anos de relacionamento, sendo quatro de casados. “Por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados”, comentou Lexa na ocasião.