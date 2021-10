Após expor suposta traição, Lucas Penteado faz apelo sobre ataques à noiva: ‘Parem’

Ator fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feira, 30, mostrando a companheira Júlia Franhani, que estaria traindo o ex-BBB com um segurança

Reprodução/Globo Em publicações neste sábado, Lucas Penteado pediu que os seguidores parem de atacar a noiva



O ator Lucas Penteado usou as redes sociais neste sábado, 2, para pedir que os seus seguidores e demais internautas parem os ataques contra sua noiva, Júlia Franhani. “Salve família bonita, quando as coisas aliviarem irei me posicionar. Até lá, peço encarecidamente a todos vocês que me acompanham e apoiam o meu trabalho que parem de ataques contra ela e a família dela. E parem de criar fake e de se passarem pela Julia. Ela nem na rede social está entrando. Então, por favor, calma e espera [sic] que logo iremos nos pronunciar”, escreveu o ex-BBB.

O pedido, feito nos stories do Instagram, acontece após o ator fazer uma live expondo um suposto flagrante de traição da amada, que estaria se relacionando com um segurança. Ao chegar no apartamento na última quinta-feira, 30, Penteado começou uma transmissão nas redes sociais mostrando o rosto da noiva e do suposto amante. “Como é que a senhora vai fazer para explicar para todo mundo depois que eu fui lá no ‘Altas Horas’ e dei várias outras entrevistas dizendo que eu te amava? Alugamos um apartamento, essa porr* aqui é muito cara”, declarou o ex-participante do “BBB 21” na ocasião. “Que feio, caralh*”, disse na gravação para a noiva.