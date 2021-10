Lucas Penteado faz live expondo suposta traição da noiva: ‘Como vai explicar?’

Ator deixou seguidores preocupados e Gil do Vigor perguntou na transmissão o que estava acontecendo

O ator Lucas Penteado preocupou fãs ao fazer uma live na última quinta-feira, 30, isso porque os seguidores ficaram desconfiados de que ele flagrou uma traição e decidiu expor a noiva, Júlia, nas redes sociais. O nome do artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. “Como é que a senhora vai fazer para explicar para todo mundo depois que eu fui lá no ‘Altas Horas’ e dei várias outras entrevistas dizendo que eu te amava? Alugamos um apartamento, essa porr* aqui é muito cara”, declarou o ex-participante do “BBB 21” na transmissão ao vivo. A noiva do artista aparece no vídeo ao lado de um homem de terno, que seria o segurança do prédio. Os três entraram juntos no elevador e, ainda gravando, Lucas falou para Júlia: “Que feio, caralh*”.

Já para o homem que estaria vivendo um affair com sua noiva, ele disse: “Você, mano, não tem nada a ver com isso, não precisa ficar com vergonha, errado de verdade é quem tinha a relação”. Quando saíram no elevador, Lucas continuou filmando Júlia, o suposto segurança tentou impedi-lo e o ex-BBB falou que estava sendo ameaçado. Gilberto Nogueira, que beijou Lucas dentro do “BBB 21”, estava na live e comentou: “Gente, o que houve?”. A Jovem Pan procurou a assessoria de imprensa do ator, mas não obteve retorno. Em setembro, Lucas participou do “Altas Horas”, da Globo, e revelou que estava comprometido. “Tive depressão e acredito que seja uma luta dia após dia. Me agarro muito à minha família, coloca pessoas boas no nosso caminho. Ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu estou até noivo da Júlia”, comentou no programa.

