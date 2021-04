Após fazer o Enem, ex-BBB Danrley diz que vai cursar pedagogia na URFJ

Participante do ‘BBB 21’ explicou que quer desenvolver projetos para ajudar na alfabetização

Reprodução/Instagram/danrleyoficial_/16.04.2021 Danrley Ferreira, do 'BBB 19', planeja criar projetos contra o analfabetismo



Danrley Ferreira, que participou do “BBB 19”, divulgou nas redes sociais nesta sexta-feira, 16, que, após fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vai estudar pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ). Quando entrou no reality show da Globo, Danrley cursava biologia e vendia picolés no Rio para ajudar na renda familiar. O estudante explicou que viajou muito nos últimos dois anos e percebeu que várias pessoas, inclusive próximas a ele, não sabem ler e escrever. “Fiquei chocado em como o analfabetismo é tão latente, tão mais real do que eu pensava”, comentou. Por conta disso, o ex-BBB decidiu fazer pedagogia e explicou que sua ideia não é dar aulas em escolas. “Meu objetivo é criar projetos em favelas, nas periferias, para auxiliar a galera com a alfabetização, para dar o mínimo de dignidade a elas e tentar fazer minha parte. Eu já estudava para ser professor antes, fazia biologia, mas eu vi que esse é um problema mais urgente”, concluiu o universitário.