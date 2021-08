‘A Fazenda 13’: confira os famosos que estão cotados para entrar no reality

Gabi Martins, Nego do Borel e MC Gui são algumas das celebridades que podem estar na atração da Record

Reprodução/Record 'A Fazenda 13' estreia no dia 14 de setembro na Record



A nova edição de “A Fazenda” está chegando e alguns possíveis participantes já estão sendo especulados nas redes sociais. A 13ª edição do reality show da Record TV estreia no próximo dia 14 de setembro e uma das novidades é a apresentadora Adriane Galisteu, que assume o lugar de Marcos Mion. A direção do reality continua nas mãos de Rodrigo Carelli, que recentemente declarou que seu sonho é confinar a socialite Narcisa Tamborindeguy, mas sabe que alguns artistas nunca topariam participar. O desafio da emissora paulista é repetir o sucesso de “A Fazenda 12”, que teve como campeã a cantora Jojo Todynho. Como de costume, a Record vai deixar para divulgar os 20 participantes da nova edição no dia da estreia, mas nomes de ex-BBBs, cantores polêmicos, jornalista e ex-participantes de outros realities da casa, como o “Power Couple”, estão na lista de possíveis peões. Confira os famosos cotados para “A Fazenda 13”:

Arcrebiano

Após participar do “BBB 21” e em seguida do “No Limite”, o nome de Arcrebiano começou a circular nas redes sociais como um possível participante de “A Fazenda 13”. No reality de sobrevivência, ele não se destacou, mas o ex-BBB virou assunto na casa mais vigiada do Brasil por se envolver com Karol Conká. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o modelo já teria desistido de participar do “Bake Off Brasil”, no SBT, para assinar com a Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIL ARAÚJO (ARCREBIANO) (@bilaraujjo)

Gabi Martins

Outra ex-BBB que pode voltar ao confinamento é a cantora Gabi Martins. As teorias de que a artista estaria sendo sondada pela Record ganharam força nas redes sociais após uma briga que ela teve com o namorado, o cantor Tierry. Para os fãs, o dono do hit “Rita” não teria gostado da ideia da namorada ser confinada com o ex-BBB Gui Napolitano, com quem ela viveu um polêmico affair no “BBB 20”. Em meio à repercussão do assunto nas redes sociais, Gui negou que participará de “A Fazenda 13”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Martins 👸🏼 (@gabimartins)

Nego do Borel

Quem também pode disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão em “A Fazenda 13” é o cantor Nego do Borel. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o artista já assinou contrato com a Record. Vale lembrar que Nego do Borel foi um dos nomes especulados para o “BBB 21”, mas teria sido descartado após ser acusado por Duda Reis, sua ex-namorada, de agressão e violência doméstica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nego do Borel 🎼🎤 🇧🇷 (@negodoborel)

Tati Quebra Barraco

A funkeira Tati Quebra Barraco todo ano entra na lista de possíveis participantes do reality da Record e esse ano não foi diferente. Nas redes sociais, o público começou a especular se a cantora recebeu um convite da emissora paulista e, em meio à repercussão, ela se manifestou nas redes sociais. “Mais uma vez, Tati na ‘Fazenda’. Desde a primeira edição. Só Jesus! Imagina? Vocês acham, gente? Só o pai! Um bom domingo a todos”, postou a cantora no Instagram. Há quem acredite que ela só está tentando despistar os público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taty Quebra Barraco (@tatiquebrabarracooficial)

Valentina Francavilla

A assistente de palco do “Programa do Ratinho” Valentina Francavilla também pode entrar em “A Fazenda 13”. Trabalhando no SBT há mais de 12 anos, ela estaria prestes a encerrar seu contrato com a emissora de Silvio Santos para assinar com a Record. O próprio Ratinho chegou a comentar sobre o assunto em seu programa e disse que Valentina recebeu o convite. A italiana ficou sem graça e isso aumentou os rumores de que ela vai participar, pois uma das cláusulas do contrato é manter sigilo sobre a participação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valentina Francavilla (@valentinafrancavilla)

Gui Araújo

O influenciador digital Gui Araújo é outra aposta do público, isso porque o colunista Fefito, do UOL, noticiou que ele era uma prioridade da Record para a 13ª edição do reality. Gui ficou conhecido ao participar do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV, e, após deixar a atração, ele namorou com a influenciadora digital Gabi Brandt e também viveu um breve relacionamento com a cantora Anitta, que começou no início da pandemia, em março do ano passado, e durou até julho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gui Araujo 🦂 (@guiaraujo13)

MC Gui

O cantor MC Gui também estaria na lista de prioridades da Record para “A Fazenda 13”, tudo porque o funkeiro tem se envolvido em várias polêmicas nos últimos anos. MC Gui já foi, por exemplo, acusado de praticar bullying com uma criança durante uma viagem à Disney, nos Estados Unidos, foi detido em um cassino clandestino e foi muito criticado por ser flagrado em uma praia fechada devido ao lockdown com influenciadores digitais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUI 👑 (@mcgui)

Medrado

A participação da rapper Medrado no “Power Couple 5” deu o que falar nas redes sociais e, por causa disso, ela é um dos nomes mais pedidos pelo público para entrar em “A Fazenda 13” – inclusive por famosos. “Medrado na ‘Fazenda’ ia servir muito”, escreveu a cantora e ex-BBB Pocah no Twitter. Em meio aos vários pedidos, Carelli postou nas redes sociais: “Galera já pedindo a Medrado na Fazenda! Quem sabe…”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEDRADO (@medradome)

Fernando Rocha

O jornalista Fernando Rocha vem sendo convidado para participar do reality da Record desde que foi demitido da Globo, em 2019. Em entrevista ao programa “Foi Mau”, da RedeTV!, o ex-apresentador do “Bem Estar” confirmou que todo ano recebe o convite, mas disse que mais uma vez negou. Segundo Fernando, ele seria “cancelado” logo na primeira semana. Agora resta saber se ele realmente recusou a proposta da emissora carioca.