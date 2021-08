Após morte da sogra, Carlinhos Maia faz homenagem e relembra apoio: ‘Brigou por nós’

Mãe de Lucas Guimarães passou por uma cirurgia delicada no coração na terça-feira, 3

O influenciador digital Carlinhos Maia lamentou nas redes sociais a morte da sogra, Telma Guimarães. “Infelizmente, a mãe de Lucas, Tiago, Babal, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda a fé”, postou nos stories do Instagram. Carlinhos também fez uma homenagem a mãe do marido, Lucas Guimarães. “Só gratidão a todo o apoio desde o início, a todas as vezes que brigou por nós. Você era boa demais. Certeza que Deus precisou da sua força em outra missão. Um beijo minha sogra”, escreveu. Emily Garcia, noiva de Babal, também se manifestou: “Telma se foi, que ela descanse em paz! Obrigada por tudo Telminha, em breve, seu netinho estará conosco e aí de cima você vai conhecer ele. Que Deus me dê sabedoria para manter a calma pelo nosso menino”. Telma passou por uma delicada cirurgia no coração na terça-feira, 3. Na semana passada, Carlinhos negou que a cirurgia da sogra seria uma permuta após receber críticas nas redes sociais. O influenciador, inclusive, chegou a postar o orçamento que fez no Hospital de Maceió.